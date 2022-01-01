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На Львівщині викрили мільйонну схему розкрадання військової амуніції

На Львівщині викрили мільйонну схему розкрадання військової амуніції
У Львівській області спецслужба виявила та блокувала протиправний механізм незаконного продажу захисного спорядження, яке завезли як гумдопомогу. Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення.

Про це повідомила пресслужба управління СБУ у Львівській області.

За оперативними даними відомо, що протиправну схему організували кілька осіб. Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.
На Львівщині викрили мільйонну схему розкрадання військової амуніції

Згодом, отримавши гарантійні листи від військової частини, зловмисники завезли бронежилетів на більше як 5 млн грн. Далі, військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет-магазин.

При цьому українські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції.
На Львівщині викрили мільйонну схему розкрадання військової амуніції

Правоохоронці затримали одного з учасників схеми «на гарячому», під час збуту чергової партії військового спорядження на понад 500 тис грн.

Під час санкціонованих слідчих дій було виявлено документацію, яка повністю підтверджує вказану протиправну діяльність.

Наразі одному з фігурантів схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України та обрано запобіжний захід.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до протиправної схеми.

Зокрема здійснюється отримання доказів співучасті у вчиненні даного злочину командуванням та військовими особами однієї з військових частин Львівщини (за ймовірного посередництва яких було реалізовано схему ввезення зазначених бронепластин нібито під виглядом гуманітарної допомоги).

Також СБУ готує документи для передачі на потреби армії усієї вилученої партії захисної амуніції.
На Львівщині викрили мільйонну схему розкрадання військової амуніції

Викриття проводили оперативники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

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Теги: Росія, Україна, війна
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