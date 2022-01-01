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Готувалися допомогти окупантам у разі повторного вторгнення: СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині

Готувалися допомогти окупантам у разі повторного вторгнення: СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині
СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності.

Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували «прорив» в Україну з території РФ.

У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і автомати безшумної стрільби «Вал». Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.

Учасники групи зберігали засоби ураження у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

▪️ снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,
▪️ бойові осколкові гранати,
▪️ набої до стрілецької зброї,
▪️ оптичні приціли та прилади нічного бачення.

Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Готувалися допомогти окупантам у разі повторного вторгнення: СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині

Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до організації диверсій.
Готувалися допомогти окупантам у разі повторного вторгнення: СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині

Заходи з викриття і запобігання злочинам виконували співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Чернігівської прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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