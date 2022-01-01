Росія обстріляла Харківщину: є загиблі та поранені місцеві жителі





Про це Олег Синєгубов.



Російські окупанти обстріляли не лише область, а й



"В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених", – йдеться в повідомленні.



У Балаклії Ізюмського району загинула 1 людина та ще 7 – поранені. У Чугуєві – теж 1 загиблий, 1 поранений. У Черкаській Лозовій – 1 загиблий, а в селі Слобожанське – 2 поранених.



Російські окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ на Ізюмщині. Успіхів ворог не зазнав, тому змушений був відступити, зазнавши втрат.



На північному та північно-східному напрямку російські окупанти зосередили увагу на обороні. Українські військові намагаються просуватися вперед. Тим часом росіяни продовжують обстрілювати мирне населення та житлові райони загалом. Окрім Ізюмського району області, вони ще обстріляли Харківський та Чугуївський райони.



Щ️одо ситуації в Харкові, то за добу 5 червня загарбники обстрілювали Салтівський та Слобідський райони. Вони гатили по інфраструктурі з реактивних систем залпового вогню. Є влучання в житловий будинок. За попередніми даними, ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу 5 червня російські окупанти обстріляли житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру на Харківщині. Як наслідок, загинули 3 людей.Про це повідомив голова Харківської ОВАРосійські окупанти обстріляли не лише область, а й саме місто Харків . Там, на щастя, обійшлося без постраждалих."В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених", – йдеться в повідомленні.У Балаклії Ізюмського району загинула 1 людина та ще 7 – поранені. У Чугуєві – теж 1 загиблий, 1 поранений. У Черкаській Лозовій – 1 загиблий, а в селі Слобожанське – 2 поранених.Російські окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ на Ізюмщині. Успіхів ворог не зазнав, тому змушений був відступити, зазнавши втрат.На північному та північно-східному напрямку російські окупанти зосередили увагу на обороні. Українські військові намагаються просуватися вперед. Тим часом росіяни продовжують обстрілювати мирне населення та житлові райони загалом. Окрім Ізюмського району області, вони ще обстріляли Харківський та Чугуївський райони.Щ️одо ситуації в Харкові, то за добу 5 червня загарбники обстрілювали Салтівський та Слобідський райони. Вони гатили по інфраструктурі з реактивних систем залпового вогню. Є влучання в житловий будинок. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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