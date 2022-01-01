ВМС України відкинули окупантів від українських берегів на понад 100 кілометрів





При цьому в ВМС



Намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, противник був змушений змінити тактику:



- розгорнув в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон»;



- перекидає додаткові сили на острів Зміїний.



Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку.

З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300-от крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами «Калібр» знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден.



Наразі в акваторії Чорного моря перебуває до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них знаходяться в ремонті. Отже, обстановка в північно-західній частині Чорного моря залишається складною.



"Ми позбавили чорноморський флот РФ повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на «сіру зону». Разом з тим, противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування", - йдеться у повідомленні.

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