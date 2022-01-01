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ЗСУ взяли в полон російського снайпера, який родом з Житомирщини. ФОТО

ЗСУ взяли в полон російського снайпера, який родом з Житомирщини. ФОТО
Українські військові захопили в полон російського окупанта. Ним виявився 19-річний снайпер Гербовник Максим з Житомирщини.

Про це повідомляє телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк із Житомирщини", - йдеться в повідомленні.
ЗСУ взяли в полон російського снайпера, який родом з Житомирщини. ФОТО

Снайпер Гербовник Максим народився в селі Повч Лугинського району Житомирської області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 2
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І скільки наших вбитих воїнів на рахунку цього долбо-снайпера?Під час війни таких уродів в полон брати не допустимо.Поговорити зі слідчим з контррозвідки і кулю в затилок!Сповідь йому вже не допоможе...
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Застрелити гада, а скільки ще таких продажних тварєй.Які постійно здають наших.
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