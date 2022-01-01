ЗСУ взяли в полон російського снайпера, який родом з Житомирщини. ФОТО
Сьогодні, 15:23
Українські військові захопили в полон російського окупанта. Ним виявився 19-річний снайпер Гербовник Максим з Житомирщини.
Про це повідомляє телеграм-канал СтратКом ЗСУ.
"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк із Житомирщини", - йдеться в повідомленні.
Снайпер Гербовник Максим народився в селі Повч Лугинського району Житомирської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє телеграм-канал СтратКом ЗСУ.
"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк із Житомирщини", - йдеться в повідомленні.
Снайпер Гербовник Максим народився в селі Повч Лугинського району Житомирської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 2
І скільки наших вбитих воїнів на рахунку цього долбо-снайпера?Під час війни таких уродів в полон брати не допустимо.Поговорити зі слідчим з контррозвідки і кулю в затилок!Сповідь йому вже не допоможе...
Застрелити гада, а скільки ще таких продажних тварєй.Які постійно здають наших.
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ взяли в полон російського снайпера, який родом з Житомирщини. ФОТО
Сьогодні, 15:23
Готувалися допомогти окупантам у разі повторного вторгнення: СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині
Сьогодні, 15:05
Медіа