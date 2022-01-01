ЗСУ взяли в полон російського снайпера, який родом з Житомирщини. ФОТО

Гербовник Максим з Житомирщини.



Про це повідомляє телеграм-канал



"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк із Житомирщини", - йдеться в повідомленні.



Снайпер Гербовник Максим народився в селі Повч Лугинського району Житомирської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові захопили в полон російського окупанта. Ним виявився 19-річний снайперз Житомирщини.Про це повідомляє телеграм-канал СтратКом ЗСУ "Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк із Житомирщини", - йдеться в повідомленні.Снайпер Гербовник Максим народився в селі Повч Лугинського району Житомирської області.

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