У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 16:18
Два художники родом із Донеччини Роман Мінін та Данік Манжос, які тимчасово переїхали на Волинь, презентували у Луцьку виставку "Пошук слів".
Про це повідомляє Суспільне.
Роботи нині можна побачити у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку. Ця виставка стала першою для музею від початку війни.
Художник Данік Манжос до приїзду у Луцьку працював у Києві. Назва виставки "Пошук слів" – його авторства. Каже: вона говорить не про стиль творів, а про сенси.
Створювати твори допомагали лучани та внутрішньо переміщені українці, які писали слова на його роботах.
"Я другий раз змінюю місце свого проживання: у 2015-му році покинув Донецьку область, переїхав у Київ, закінчив там навчання, зараз війна знову, і знову... Знаєте, війна вплинула так, що я не відкладаю, що я створюю ще більше, частіше почав казати "люблю" і живу сьогодні", – говорить автор.
Митець Роман Мінін останні роки жив та творив у Харкові, коли почалися обстріли міста був змушений переїхати. Суспільному розповів: вдалося перевезти більшу частину своїх робіт. Чи вціліли інші – невідомо.
На виставці Роман Мінін представив роботи різних періодів. Є й ті, що намалював вже у Луцьку.
"У цих нових роботах – це така експресія, бо для мене важливою була психологічна реабілітація. Для мене це особлива ситуація, коли ти опинився у своєму кошмарі: ти знав, що так буде, і чекав, але супротивився у свідомості", – каже митець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
Роботи нині можна побачити у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку. Ця виставка стала першою для музею від початку війни.
Художник Данік Манжос до приїзду у Луцьку працював у Києві. Назва виставки "Пошук слів" – його авторства. Каже: вона говорить не про стиль творів, а про сенси.
Створювати твори допомагали лучани та внутрішньо переміщені українці, які писали слова на його роботах.
"Я другий раз змінюю місце свого проживання: у 2015-му році покинув Донецьку область, переїхав у Київ, закінчив там навчання, зараз війна знову, і знову... Знаєте, війна вплинула так, що я не відкладаю, що я створюю ще більше, частіше почав казати "люблю" і живу сьогодні", – говорить автор.
Митець Роман Мінін останні роки жив та творив у Харкові, коли почалися обстріли міста був змушений переїхати. Суспільному розповів: вдалося перевезти більшу частину своїх робіт. Чи вціліли інші – невідомо.
На виставці Роман Мінін представив роботи різних періодів. Є й ті, що намалював вже у Луцьку.
"У цих нових роботах – це така експресія, бо для мене важливою була психологічна реабілітація. Для мене це особлива ситуація, коли ти опинився у своєму кошмарі: ти знав, що так буде, і чекав, але супротивився у свідомості", – каже митець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 16:18
Медіа