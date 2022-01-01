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У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО

У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО
Два художники родом із Донеччини Роман Мінін та Данік Манжос, які тимчасово переїхали на Волинь, презентували у Луцьку виставку "Пошук слів".

Про це повідомляє Суспільне.

Роботи нині можна побачити у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку. Ця виставка стала першою для музею від початку війни.
У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО

Художник Данік Манжос до приїзду у Луцьку працював у Києві. Назва виставки "Пошук слів" – його авторства. Каже: вона говорить не про стиль творів, а про сенси.

Створювати твори допомагали лучани та внутрішньо переміщені українці, які писали слова на його роботах.

"Я другий раз змінюю місце свого проживання: у 2015-му році покинув Донецьку область, переїхав у Київ, закінчив там навчання, зараз війна знову, і знову... Знаєте, війна вплинула так, що я не відкладаю, що я створюю ще більше, частіше почав казати "люблю" і живу сьогодні", – говорить автор.
Роман Мінін
Роман Мінін

Митець Роман Мінін останні роки жив та творив у Харкові, коли почалися обстріли міста був змушений переїхати. Суспільному розповів: вдалося перевезти більшу частину своїх робіт. Чи вціліли інші – невідомо.

На виставці Роман Мінін представив роботи різних періодів. Є й ті, що намалював вже у Луцьку.
Данік Манжос
Данік Манжос

"У цих нових роботах – це така експресія, бо для мене важливою була психологічна реабілітація. Для мене це особлива ситуація, коли ти опинився у своєму кошмарі: ти знав, що так буде, і чекав, але супротивився у свідомості", – каже митець.

У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, виставка, художники, переселенці
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