Росіяни роблять бізнес на мародерстві в Україні





Про це



«Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку,… вот такое вот…», – звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в рф.



Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: «три телевизора в коробке и один без коробки». Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав «тот хрен, который… он два раза забирал». Тож вона просить чоловіка «розібратися».



Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо, з огляду на санкції, усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в росії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть у своїх. Вони організували «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам. Та бізнес іде не дуже – рашисти крадуть один в одного.Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.«Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку,… вот такое вот…», – звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в рф.Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: «три телевизора в коробке и один без коробки». Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав «тот хрен, который… он два раза забирал». Тож вона просить чоловіка «розібратися».Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо, з огляду на санкції, усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в росії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію