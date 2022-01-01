Росіяни роблять бізнес на мародерстві в Україні

Росіяни роблять бізнес на мародерстві в Україні
Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть у своїх. Вони організували «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам. Та бізнес іде не дуже – рашисти крадуть один в одного.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку,… вот такое вот…», – звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в рф.

Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: «три телевизора в коробке и один без коробки». Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав «тот хрен, который… он два раза забирал». Тож вона просить чоловіка «розібратися».

Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо, з огляду на санкції, усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в росії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мародерство, бізнес, росіяни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нагадує «Контрстрайк»: командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку
Сьогодні, 14:15
Росіяни роблять бізнес на мародерстві в Україні
Сьогодні, 14:00
У Ковелі водій вдарив чужу автівку і поїхав з місця ДТП
Сьогодні, 13:45
Мобільна лабораторія пошуку витоків газу обстежує газопроводи на Волині
Сьогодні, 13:31
У волинянина вдома під час обшуку вилучили зброю та наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька
05 червень, 02:26
Київ будує укріплення на випадок нового штурму РФ. ВІДЕО Київ будує укріплення на випадок нового штурму РФ. ВІДЕО
31 травень, 11:37
На Волині виявили двох росіян-нелегалів На Волині виявили двох росіян-нелегалів
31 травень, 11:10
У Міноборони розповіли, чи можлива нова атака на Київ У Міноборони розповіли, чи можлива нова атака на Київ
28 травень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нагадує «Контрстрайк»: командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку
Сьогодні, 14:15
 0
Росіяни роблять бізнес на мародерстві в Україні
Сьогодні, 14:00
 0
У Ковелі водій вдарив чужу автівку і поїхав з місця ДТП
Сьогодні, 13:45
 0
Мобільна лабораторія пошуку витоків газу обстежує газопроводи на Волині
Сьогодні, 13:31
 0
У волинянина вдома під час обшуку вилучили зброю та наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8