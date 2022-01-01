Мобільна лабораторія пошуку витоків газу обстежує газопроводи на Волині

«Волиньгаз» використовує сучасні європейські технології та залучає пересувну автодіагностичну лабораторію до пошуку витоків на підземних мережах. Днями вона продовжила свою роботу в Луцькому районі.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».На підприємствах, які працюють під брендом РГК, є вже 5 лабораторій. Допомогу в обстеженні мереж газовикам Волині надають АТ «Львівгаз» та «Чернівцігаз».У 2021 році на Волині мобільна лабораторія обстежила майже 1900 км газопроводів, у 2022-му заплановано близько 2000 км. За п’ять днів роботи в травні фахівці завдяки спеціально обладнаному авто ISUZU уже обстежили понад 250 кілометрів газопроводів.«Ефективність мобільної лабораторії у 15 разів вища, ніж стандартної робочої бригади. Бригада може обстежити за день 4 кілометри, а мобільна лабораторія – 50-60 кілометрів. За допомогою лабораторії минулого року виявили 106 витоків на підземних газопроводах, при цьому витратили 26 робочих днів», - розповідає директор технічний «Волиньгаз»Він зауважує, що мобільна лабораторія відноситься до підрозділу діагностики газопроводів. Їхнє завдання – визначати технічний стан газопроводів, знайти витоки або місця пошкодження ізоляції, які з часом можуть бути потенційними місцями витоків. Бригади, маючи прилади для роботи визначають ушкодження ізоляції підземних газопроводів. Будь-яке пошкодження ізоляції в перспективі призводить до витоків газу.Одна із задач бригад діагностики та новітній метод роботи цього підрозділу – це застосування мобільних лабораторій для пошуків газу на розподільних газопроводах. Бригада лабораторії з обстеження мереж складається з водія та двох фахівців. Персонал проходить спеціальне навчання, щоб освоїти навики роботи з новітнім обладнанням.На базі авто ISUZU встановлені сучасні прилади французької компанії Gazomat. На бампері авто є вісім датчиків, які аналізують повітря на наявність в ньому метану. Передбачуване місце пошкодження труби фіксується на карті, а програма сповіщає про це сигналом.Точне місце витоку визначає фахівець за допомогою ручного течешукача. На місце пошкодження труби викликають аварійну службу 104 для локалізації аварійної ситуації.«У своїй роботі ми також користуємось приладам Esders VibraCAS та Esders GOLIATH німецького виробництва завдяки яким встановлюєм точне місце витоку газу та після цього викликаємо АДС для локалізації аварійної ситуації», - ділиться фахівець мобільної лабораторії АТ «Львівгаз»Завдяки такому обстеженню можна заощадити час та зусилля, вчасно локалізувати витоки та запобігти аварійним ситуаціям.«Волиньгаз» використовує провідні європейські технологій, щоб споживачі мали безаварійне та безперебійне газопостачання в своїх оселях.