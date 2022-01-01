У Ковелі водій вдарив чужу автівку і поїхав з місця ДТП

Сьогодні, 6 червня, в Ковелі сталася аварія.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, охоронці порядку встановили, що керманич Renault на перехресті здійснив рух заднім ходом, не переконавшись що це буде безпечно.Внаслідок цього відбулося зіткнення з транспортним засобом Skoda, що призвело до механічних пошкоджень з матеріальними збитками.Керманич Renault не відчув удару, тож поїхав з місця події. Однак поліцейські, які проїжджали повз, повернули водія на місце події.У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.