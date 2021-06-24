У волинянина вдома під час обшуку вилучили зброю та наркотики. ФОТО

За оперативною інформацією житель Нововолинська причетний до незаконного зберігання зброї та боєприпасів. За протиправну діяльність порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.Співробітники відділу кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) на підставі ухвали міського суду провели санкціоновані обшуки у 36-річного місцевого мешканця.Під час обшуків у помешканні волинянина правоохоронці виявили гранату РГД-5, три пістолети з приєднаними магазинами для набоїв, близько півтори сотні патронів різних калібрів, димову шашку, бронебійний артилерійський снаряд тощо. Окрім цього, виявлено речовини, схожі на наркотичні, та саморобні пристрої для їх вживання.Усе це поліцейські вилучили й скерували на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Наразі встановлюється походження зброї.Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.