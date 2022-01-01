На Волині судитимуть українця, який пішов воювати за Росію
Сьогодні, 13:10
Житель Чернівецької області, який служив Росії, постане перед судом на Волині.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним громадянином України державної зради – переходу на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України).
Слідство встановило, що уродженець Чернівецької області, проживаючи на території РФ, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил РФ.
Суд обрав затриманому на Волині ексвояку РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним громадянином України державної зради – переходу на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України).
Слідство встановило, що уродженець Чернівецької області, проживаючи на території РФ, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил РФ.
Суд обрав затриманому на Волині ексвояку РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.
Далі – слово за судом.
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