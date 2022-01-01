На Волині судитимуть українця, який пішов воювати за Росію





Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.



Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним громадянином України державної зради – переходу на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України).



Слідство встановило, що



Суд обрав затриманому на Волині ексвояку РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.



Далі – слово за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Чернівецької області, який служив Росії, постане перед судом на Волині.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним громадянином України державної зради – переходу на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України).Слідство встановило, що уродженець Чернівецької області, проживаючи на території РФ, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил РФ.Суд обрав затриманому на Волині ексвояку РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.Далі – слово за судом.

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