На Волині судитимуть українця, який пішов воювати за Росію

На Волині судитимуть українця, який пішов воювати за Росію
Житель Чернівецької області, який служив Росії, постане перед судом на Волині.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним громадянином України державної зради – переходу на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України).

Слідство встановило, що уродженець Чернівецької області, проживаючи на території РФ, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил РФ.

Суд обрав затриманому на Волині ексвояку РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.

Далі – слово за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, воював за Росію, Волинь, українець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мобільна лабораторія пошуку витоків газу обстежує газопроводи на Волині
Сьогодні, 13:31
У волинянина вдома під час обшуку вилучили зброю та наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На Волині судитимуть українця, який пішов воювати за Росію
Сьогодні, 13:10
Ракетними ударами по Києву Росія, ймовірно, хотіла зірвати постачання західної зброї, — британська розвідка
Сьогодні, 12:50
У Маріуполі люди стоять за їжею по 6 годин, води немає, – мер
Сьогодні, 12:47
Схожі новини
Судитимуть шестеро волинян, які побили та заживо «похоронили» чоловіка у Ківерцях Судитимуть шестеро волинян, які побили та заживо «похоронили» чоловіка у Ківерцях
27 травень, 16:00
Підпал суду в Любомлі замовив 38-річний іноземець: які мотиви Підпал суду в Любомлі замовив 38-річний іноземець: які мотиви
27 травень, 10:09
Волинянина судитимуть за залякування та приниження дружини Волинянина судитимуть за залякування та приниження дружини
20 травень, 13:18
На Волині директор ТЗоВ незаконно привласнив понад мільйон гривень державних коштів На Волині директор ТЗоВ незаконно привласнив понад мільйон гривень державних коштів
17 травень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нагадує «Контрстрайк»: командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку
Сьогодні, 14:15
 0
Росіяни роблять бізнес на мародерстві в Україні
Сьогодні, 14:00
 0
У Ковелі водій вдарив чужу автівку і поїхав з місця ДТП
Сьогодні, 13:45
 0
Мобільна лабораторія пошуку витоків газу обстежує газопроводи на Волині
Сьогодні, 13:31
 0
У волинянина вдома під час обшуку вилучили зброю та наркотики. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8