У Маріуполі люди стоять за їжею по 6 годин, води немає, – мер





Про це в Петро Андрющенко.



"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ "Метро" сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять в черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає. Кожну годину останніми днями до 10 людей вивозять до лікарні через обморок. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня", - написав він.



Андрющенко також наголосив, що це знущання і приниження, оскільки іншого шляху отримати їжу у маріупольців немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі, щоб отримати їжу люди змушені вистоювати у черзі під палаючим сонцем по 6 годин.Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ "Метро" сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять в черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає. Кожну годину останніми днями до 10 людей вивозять до лікарні через обморок. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня", - написав він.Андрющенко також наголосив, що це знущання і приниження, оскільки іншого шляху отримати їжу у маріупольців немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію