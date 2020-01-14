У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО

У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО
У Рівному у понеділок, 6 червня, поліція отримала повідомлення про замінування аеропорту у Рівному, інформацію перевіряють.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Поліцейські перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Рівному. Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, 6 червня, о 09:45", - йдеться у повідомленні.

На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП.

"Із приміщення евакуювали персонал", - вказали у поліції.
У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО
У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аеропорт, Рівне, замінування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Маріуполі люди стоять за їжею по 6 годин, води немає, – мер
Сьогодні, 12:47
Захищав Ірпінь, Бучу, Маріуполь: на війні загинув співробітник ГУР МО, родом із Волині
Сьогодні, 12:20
У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО
Сьогодні, 11:55
В'їхав у дерево: на Волині у ДТП загинув 24-річний мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:44
У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Рівненським аеропортом зацікавилася китайська компанія Рівненським аеропортом зацікавилася китайська компанія
14 січень, 2020, 18:10
З рівненського аеропорту перестав курсувати єдиний авіарейс З рівненського аеропорту перестав курсувати єдиний авіарейс
03 листопад, 2019, 00:15
У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв У Рівному відбудеться фестиваль повітряних зміїв
15 квітень, 2019, 01:23
В аеропортах Києва і Вінниці евакуйовують людей через замінування В аеропортах Києва і Вінниці евакуйовують людей через замінування
24 листопад, 2017, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ракетними ударами по Києву Росія, ймовірно, хотіла зірвати постачання західної зброї, — британська розвідка
Сьогодні, 12:50
 0
У Маріуполі люди стоять за їжею по 6 годин, води немає, – мер
Сьогодні, 12:47
 0
Захищав Ірпінь, Бучу, Маріуполь: на війні загинув співробітник ГУР МО, родом із Волині
Сьогодні, 12:20
 0
У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
В'їхав у дерево: на Волині у ДТП загинув 24-річний мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8