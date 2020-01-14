У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Рівному у понеділок, 6 червня, поліція отримала повідомлення про замінування аеропорту у Рівному, інформацію перевіряють.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
"Поліцейські перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Рівному. Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, 6 червня, о 09:45", - йдеться у повідомленні.
На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП.
"Із приміщення евакуювали персонал", - вказали у поліції.
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Про це повідомили у поліції Рівненської області.
"Поліцейські перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Рівному. Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, 6 червня, о 09:45", - йдеться у повідомленні.
На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП.
"Із приміщення евакуювали персонал", - вказали у поліції.
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