У Рівному повідомили про замінування аеропорту. ФОТО





Про це повідомили у поліції Рівненської області.



"Поліцейські перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Рівному. Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, 6 червня, о 09:45", - йдеться у повідомленні.



На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП.



"Із приміщення евакуювали персонал", - вказали у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівному у понеділок, 6 червня, поліція отримала повідомлення про замінування аеропорту у Рівному, інформацію перевіряють.Про це повідомили у поліції Рівненської області."Поліцейські перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Рівному. Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, 6 червня, о 09:45", - йдеться у повідомленні.На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП."Із приміщення евакуювали персонал", - вказали у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію