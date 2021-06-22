В'їхав у дерево: на Волині у ДТП загинув 24-річний мотоцикліст. ФОТО

Летальна транспортна пригода трапилася учора, близько 23 години, на ґрунтовій дорозі між селами Дубечне та Залюття Ковельського району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.24-річний керманич мотоцикла Ліфан не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Під час проведення реанімаційних заходів волинянин помер.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості зареєстрували в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. У рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.