Школярі з Луцька самостійно зібрали посилку для солдатів
Сьогодні, 11:09
У Луцьку школярі самостійно організовуються та збирають допомогу для армії.
Про це розповіла керівниця волонтерського центру "Ангар" Ольга Валянік.
Отож, учні 6-Г класу ЗОШ №25 м.Луцька Богдан Машлай, Віктор Капітан та Ярослав Оксенюк самостійно зібрали для солдатів посилку: футболки, шкарпетки, каву, засоби від комарів, консерви та малюнки.
«Раніше в Ангарі був театр, я навіть виступав там з студією «Бешкетники», тепер там допомагають захисникам», — розповідає Богдан.
До речі, його тато служить у ЗСУ.
Хлопці дякують волонтерам і захисникам, а також закликають
долучатися до допомоги, аби швидше настала перемога.
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Про це розповіла керівниця волонтерського центру "Ангар" Ольга Валянік.
Отож, учні 6-Г класу ЗОШ №25 м.Луцька Богдан Машлай, Віктор Капітан та Ярослав Оксенюк самостійно зібрали для солдатів посилку: футболки, шкарпетки, каву, засоби від комарів, консерви та малюнки.
«Раніше в Ангарі був театр, я навіть виступав там з студією «Бешкетники», тепер там допомагають захисникам», — розповідає Богдан.
До речі, його тато служить у ЗСУ.
Хлопці дякують волонтерам і захисникам, а також закликають
долучатися до допомоги, аби швидше настала перемога.
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