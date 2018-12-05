Школярі з Луцька самостійно зібрали посилку для солдатів





Про це Ольга Валянік.



Отож, учні 6-Г класу ЗОШ №25 м.Луцька Богдан Машлай, Віктор Капітан та Ярослав Оксенюк самостійно зібрали для солдатів посилку: футболки, шкарпетки, каву, засоби від комарів, консерви та малюнки.



«Раніше в Ангарі був театр, я навіть виступав там з студією «Бешкетники», тепер там допомагають захисникам», — розповідає Богдан.



До речі, його тато служить у ЗСУ.



Хлопці дякують волонтерам і захисникам, а також закликають

долучатися до допомоги, аби швидше настала перемога.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку школярі самостійно організовуються та збирають допомогу для армії.Про це розповіла керівниця волонтерського центру "Ангар"Отож, учні 6-Г класу ЗОШ №25 м.Луцькатасамостійно зібрали для солдатів посилку: футболки, шкарпетки, каву, засоби від комарів, консерви та малюнки.«Раніше в Ангарі був театр, я навіть виступав там з студією «Бешкетники», тепер там допомагають захисникам», — розповідає Богдан.До речі, його тато служить у ЗСУ.Хлопці дякують волонтерам і захисникам, а також закликаютьдолучатися до допомоги, аби швидше настала перемога.

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