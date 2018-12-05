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Школярі з Луцька самостійно зібрали посилку для солдатів

Школярі з Луцька самостійно зібрали посилку для солдатів
У Луцьку школярі самостійно організовуються та збирають допомогу для армії.

Про це розповіла керівниця волонтерського центру "Ангар" Ольга Валянік.

Отож, учні 6-Г класу ЗОШ №25 м.Луцька Богдан Машлай, Віктор Капітан та Ярослав Оксенюк самостійно зібрали для солдатів посилку: футболки, шкарпетки, каву, засоби від комарів, консерви та малюнки.

«Раніше в Ангарі був театр, я навіть виступав там з студією «Бешкетники», тепер там допомагають захисникам», — розповідає Богдан.

До речі, його тато служить у ЗСУ.

Хлопці дякують волонтерам і захисникам, а також закликають
долучатися до допомоги, аби швидше настала перемога.

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Теги: допомога, Ангар, діти, волонтери, посилка військовим
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