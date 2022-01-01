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У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО

У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО
Працівниці Торчинського ліцею щодня збираються, щоб приготувати їжу для українських військових. Двічі на тиждень приготоване розвозять місцеві волонтери до військових частин, звідки надходять запити.

Про це розповіла Суспільному керівниця гуманітарного відділу громади Ольга Лукащук.

На кухні навчального закладу виготовляють тушковане м’ясо, капусту з ребрами, печену шинку, ліниві вареники, енергетичні батончики та печиво.

Господині розпочали працювати з 26 лютого. Кухаркам ліцею допомагають техпрацівниці, бібліотекарка, лаборантка та медична сестра. "Всі згуртувались, ніхто не сказав, що не буде робити. Це було спільне рішення, бо ми знаємо, що разом ми сила", – каже працівниця закладу Ірина Кучер.

Продукти приносять місцеві жителі та підприємці. Господині складають список на вечір, що потрібно для приготування.

"На ранок все приносять, хто скільки може, молоко, сметану, ми нічого не купуємо, кожен добровільно приносить хто, що може", — каже кухарка Інна Ташкінова.

В черговий раз господині зібралися, щоб, приготувати пироги з вишнями та крихке печиво. Замісили 50 кілограмів тіста. Виготовили майже півтори тисячі пирогів та стільки ж сухого печива.
У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО

Від початку повномасштабної війни у Торчинському ліцеї виготовили майже 100 тонн харчів, — каже керівниця гуманітарного відділу громади Ольга Лукащук. З її слів, багато харчів відправляли в Бучанську громаду. Нині двічі на тиждень, у вівторок та четвер, відправляють по дві-дві з половиною тонни продуктів для військовослужбовців та місцевої тероборони.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, ліцей, ЗСУ
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