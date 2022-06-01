Джонсон залишається прем’єром Британії

Джонсон залишається прем’єром Британії
Депутати британського парламенту від Консервативної партії за результатами таємного голосування не змогли оголосити вотум недовіри прем’єру Борису Джонсону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Результат оголосив голова Комітету 1922 року сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону. За його словами, 211 депутатів проголосували проти відставки Джонсона, а 148, навпаки, відставку підтримали.

Він означає, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри прем’єру.

Сам Джонсон не був присутній на оголошенні результатів й після участі в голосуванні (він також є членом парламенту) повернувся на Даунінг-стрит.

Перед початком голосування Джонсон звернувся до однопартійців. Він пообіцяв консерваторам "знову привести їх до перемоги" й застеріг проти "безглуздих братовбивчих дискусій" про майбутнє Консервативної партії.

Крім того, прем’єр закликав однопартійців "відмовитися від подарунку опонентам" і не "танцювати під сопілку ЗМІ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Джонсон, Британія, прем'єр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Джонсон залишається прем’єром Британії
Сьогодні, 03:37
Брав участь в окупації в Бучі: ще одному військовому РФ повідомили про підозру
Сьогодні, 02:00
Зеленський оцінив ризики вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 01:00
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про успіхи ЗСУ та втрати ворога: добрі новини від ВолиньPost за 6 червня
06 червень, 23:39
Схожі новини
Британія не проти, щоб Україна використовувала надану зброю проти цілей на території РФ Британія не проти, щоб Україна використовувала надану зброю проти цілей на території РФ
27 квітень, 11:03
Британія скасувала всі мита на експорт з України Британія скасувала всі мита на експорт з України
26 квітень, 02:15
Джонсону та уряду Британії заборонили в’їзд в Росію Джонсону та уряду Британії заборонили в’їзд в Росію
16 квітень, 16:19
Британія наклала санкції на доньку Лаврова: заберуть нерухомість і заморозять рахунок Британія наклала санкції на доньку Лаврова: заберуть нерухомість і заморозять рахунок
24 березень, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Джонсон залишається прем’єром Британії
Сьогодні, 03:37
 0
Брав участь в окупації в Бучі: ще одному військовому РФ повідомили про підозру
Сьогодні, 02:00
 0
Зеленський оцінив ризики вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 01:00
 0
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про успіхи ЗСУ та втрати ворога: добрі новини від ВолиньPost за 6 червня
06 червень, 23:39
 0
Медіа
відео
1/8