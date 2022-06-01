Джонсон залишається прем’єром Британії

Борису Джонсону.



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Результат оголосив голова Комітету 1922 року сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону. За його словами, 211 депутатів проголосували проти відставки Джонсона, а 148, навпаки, відставку підтримали.



Він означає, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри прем’єру.



Сам Джонсон не був присутній на оголошенні результатів й після участі в голосуванні (він також є членом парламенту) повернувся на Даунінг-стрит.



Перед початком голосування Джонсон звернувся до однопартійців. Він пообіцяв консерваторам "знову привести їх до перемоги" й застеріг проти "безглуздих братовбивчих дискусій" про майбутнє Консервативної партії.



Крім того, прем’єр закликав однопартійців "відмовитися від подарунку опонентам" і не "танцювати під сопілку ЗМІ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати британського парламенту від Консервативної партії за результатами таємного голосування не змогли оголосити вотум недовіри прем’єруПро це повідомляє "Європейська правда".

Результат оголосив голова Комітету 1922 року сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону. За його словами, 211 депутатів проголосували проти відставки Джонсона, а 148, навпаки, відставку підтримали.Він означає, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри прем’єру.Сам Джонсон не був присутній на оголошенні результатів й після участі в голосуванні (він також є членом парламенту) повернувся на Даунінг-стрит.Перед початком голосування Джонсон звернувся до однопартійців. Він пообіцяв консерваторам "знову привести їх до перемоги" й застеріг проти "безглуздих братовбивчих дискусій" про майбутнє Консервативної партії.Крім того, прем’єр закликав однопартійців "відмовитися від подарунку опонентам" і не "танцювати під сопілку ЗМІ".

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