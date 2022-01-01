Лучанка перемогла у велосипедній гонці в Хорватії

Яна Беломоіна посіла перше місце в класичній велосипедній гонці класу С1 з олімпійського крос-кантрі– XCO Samobor 2022.



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Змагання відбулися 5 червня в місті Самобор у Хорватії. 30-річна велосипедистка змагалася в категорії Women Elite (жінки). Згідно з результатами, лучанка прийшла до фіналу першою та подолала дистанцію із результатом 1:28:13, залишивши позаду двох словенських велосипедисток, спортсменку з Угорщини та України.



"Щаслива мати ще одну перемогу сьогодні! Дуже гаряча гонка, 35 градусів... Не можу визначитися, що краще: така спекотна погода або погода, як у нас минулих вихідних на гонці", – зазначила Яна Беломоіна на своїй Facebook-сторінці після завершення змагань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкапосіла перше місце в класичній велосипедній гонці класу С1 з олімпійського крос-кантрі– XCO Samobor 2022.Про це пише Суспільне Змагання відбулися 5 червня в місті Самобор у Хорватії. 30-річна велосипедистка змагалася в категорії Women Elite (жінки). Згідно з результатами, лучанка прийшла до фіналу першою та подолала дистанцію із результатом 1:28:13, залишивши позаду двох словенських велосипедисток, спортсменку з Угорщини та України."Щаслива мати ще одну перемогу сьогодні! Дуже гаряча гонка, 35 градусів... Не можу визначитися, що краще: така спекотна погода або погода, як у нас минулих вихідних на гонці", – зазначила Яна Беломоіна на своїй Facebook-сторінці після завершення змагань.

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