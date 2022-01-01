У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель 23-річного воїна

Володимира Жолондієвського.



Про це



"Віддав своє життя за Україну 23-річний мешканець села Чмикос. Воїн загинув 4 червня в бою на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна у зв’язку з непоправною втратою", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховання відбудеться 8 червня о 11.00 годині.



На території громади 7,8,9 червня оголошені днями жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



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