У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель 23-річного воїна
Сьогодні, 11:19
Вишнівська громада втратила ще одного Героя – Володимира Жолондієвського.
Про це повідомляють на сторінці громади.
"Віддав своє життя за Україну 23-річний мешканець села Чмикос. Воїн загинув 4 червня в бою на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна у зв’язку з непоправною втратою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання відбудеться 8 червня о 11.00 годині.
На території громади 7,8,9 червня оголошені днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомляють на сторінці громади.
"Віддав своє життя за Україну 23-річний мешканець села Чмикос. Воїн загинув 4 червня в бою на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна у зв’язку з непоправною втратою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання відбудеться 8 червня о 11.00 годині.
На території громади 7,8,9 червня оголошені днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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