Волинь на війні втратила ще одного Героя

У бою з російським окупантом, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув житель села Новосілки Володимир-Волинської громадиПро це повідомив, голова Володимир-Волинської територіальної громади.34-річний рядовий був мобілізований до війська з першого дня війни, де виконував обов’язки помічника гранатометника.Чоловік ще не був одруженим, а в рідному селі у нього залишились батьки.Про час і місце прощання, а також годину прибуття тіла Героя, кортеж з яким прибуде сьогодні, 7 червня, повідомлять додатково.