Волинь на війні втратила ще одного Героя

Волинь на війні втратила ще одного Героя
У бою з російським окупантом, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув житель села Новосілки Володимир-Волинської громади Віталій Роман.

Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.

34-річний рядовий був мобілізований до війська з першого дня війни, де виконував обов’язки помічника гранатометника.

Чоловік ще не був одруженим, а в рідному селі у нього залишились батьки.

Про час і місце прощання, а також годину прибуття тіла Героя, кортеж з яким прибуде сьогодні, 7 червня, повідомлять додатково.

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Теги: Волинь, Герой, загиблий
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