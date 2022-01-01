Волинь на війні втратила ще одного Героя
Сьогодні, 10:55
У бою з російським окупантом, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув житель села Новосілки Володимир-Волинської громади Віталій Роман.
Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.
34-річний рядовий був мобілізований до війська з першого дня війни, де виконував обов’язки помічника гранатометника.
Чоловік ще не був одруженим, а в рідному селі у нього залишились батьки.
Про час і місце прощання, а також годину прибуття тіла Героя, кортеж з яким прибуде сьогодні, 7 червня, повідомлять додатково.
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Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.
34-річний рядовий був мобілізований до війська з першого дня війни, де виконував обов’язки помічника гранатометника.
Чоловік ще не був одруженим, а в рідному селі у нього залишились батьки.
Про час і місце прощання, а також годину прибуття тіла Героя, кортеж з яким прибуде сьогодні, 7 червня, повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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