У Луцьку небайдужі громадяни затримали п`яного таксиста за кермом. ФОТО

Вчора, 6 червня, патрульним надійшло повідомлення про те, що у старій частині Луцька водій Skoda ледве не здійснив наїзд на мотоцикліста.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Керманича затримали перехожі люди.Поліцейські оперативно прибули на місце події та виявили громадян, які надали пояснення про те, що водій Skoda керував у стані алкогольного сп’яніння. Мало того, водій є таксистом, який керував автівкою із логотипом служби таксі.Керманич пройшов огляд у медичному закладі. Результат — позитивний.На водія склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.Далі рішення у цій страві — за судом.