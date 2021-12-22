У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



З 6 червня 2022 року тролейбуси № 4 та № 4а курсуватимуть за маршрутом “Вересневе — Залізничний вокзал.”



У зв’язку з аварійною ситуацією вони курсували лише до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.



Нагадаємо, що







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