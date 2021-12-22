У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а

У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а
У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а “Вересневе — Залізничний вокзал”.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

З 6 червня 2022 року тролейбуси № 4 та № 4а курсуватимуть за маршрутом “Вересневе — Залізничний вокзал.”

У зв’язку з аварійною ситуацією вони курсували лише до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

Нагадаємо, що у Луцьку у вечірній час збільшать кількість тролейбусів на маршрутах. Таке рішення ухвалили, бо водії громадського транспорту нині щовечора змушені стояти в черзі за пальним. Відтак, виникають труднощі з дотриманням графіку.



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Теги: Волинь, Луцьк, тролейбуси
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