У Луцьку їздитимуть додаткові тролейбуси. ВІДЕО





Про це повідомляє Віктора Главічки.



Таке рішення ухвалили, бо водії громадського транспорту нині щовечора змушені стояти в черзі за пальним. Відтак, виникають труднощі з дотриманням графіку.



Зі слів Віктора Главічки, зараз у Луцьку щодня виїжджають на маршрути приблизно 90 автобусів та 30 тролейбусів. За день міський громадський транспорт обслуговує 90 тисяч пасажирів, до 24-го лютого було 120 тисяч.



"Із понеділка буде додатково запущено у вечірній час електротранспорт і довозитиме людей до 20-ї години на таких маршрутах: №1, №2, №4, №15 та №12. Це десь шість тролейбусів додасться на маршрутах. Тобто ввечері у місті працюватимуть 16 тролейбусів", – говорить начальник міського відділу транспорту.



На проблеми з доїздом у вечірній час лучани все частіше почали скаржитися на "гарячу лінію" міськради. Як розповіла працівниця ЦНАПу Алла Агрипініна, В березні жителі міста скаржилися на відсутність громадського транспорту 43 рази. в квітні в ЦНАПі опрацювали 68 таких дзвінків. в травні – 34.



"Бачимо, що зараз бізнес максимально відновлює свою роботу, почали довше працювати магазини. Відповідно перенесли й комендантську годину, є необхідність саме у вечірні години добратися додому з роботи", – зазначила Алла Агрипініна.



Про ситуацію з доїздом у місті Суспільне розпитало лучан, водіїв та гостей міста.



Поспілкуватися з перевізниками, які обслуговують маршрути в місті, Суспільному не вдалося. Зі слів начальниці управління інформаційної роботи Луцькради Зої Балюк, вони відмовилися коментувати ситуацію і на її прохання. Поговорити про недотримання графіків руху тролейбусів Суспільне намагалося і з виконувачем обов’язків керівника Луцького підприємства електротранспорту Анатолієм Миронюком. Коментувати ситуацію він теж відмовився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у вечірній час збільшать кількість тролейбусів на маршрутах.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова начальника відділу транспорту міськрадиТаке рішення ухвалили, бо водії громадського транспорту нині щовечора змушені стояти в черзі за пальним. Відтак, виникають труднощі з дотриманням графіку.Зі слів Віктора Главічки, зараз у Луцьку щодня виїжджають на маршрути приблизно 90 автобусів та 30 тролейбусів. За день міський громадський транспорт обслуговує 90 тисяч пасажирів, до 24-го лютого було 120 тисяч."Із понеділка буде додатково запущено у вечірній час електротранспорт і довозитиме людей до 20-ї години на таких маршрутах: №1, №2, №4, №15 та №12. Це десь шість тролейбусів додасться на маршрутах. Тобто ввечері у місті працюватимуть 16 тролейбусів", – говорить начальник міського відділу транспорту.На проблеми з доїздом у вечірній час лучани все частіше почали скаржитися на "гарячу лінію" міськради. Як розповіла працівниця ЦНАПу Алла Агрипініна, В березні жителі міста скаржилися на відсутність громадського транспорту 43 рази. в квітні в ЦНАПі опрацювали 68 таких дзвінків. в травні – 34."Бачимо, що зараз бізнес максимально відновлює свою роботу, почали довше працювати магазини. Відповідно перенесли й комендантську годину, є необхідність саме у вечірні години добратися додому з роботи", – зазначила Алла Агрипініна.Про ситуацію з доїздом у місті Суспільне розпитало лучан, водіїв та гостей міста.Поспілкуватися з перевізниками, які обслуговують маршрути в місті, Суспільному не вдалося. Зі слів начальниці управління інформаційної роботи Луцькради Зої Балюк, вони відмовилися коментувати ситуацію і на її прохання. Поговорити про недотримання графіків руху тролейбусів Суспільне намагалося і з виконувачем обов’язків керівника Луцького підприємства електротранспорту Анатолієм Миронюком. Коментувати ситуацію він теж відмовився.

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