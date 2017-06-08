У Луцьку їздитимуть додаткові тролейбуси. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
У Луцьку у вечірній час збільшать кількість тролейбусів на маршрутах.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова начальника відділу транспорту міськради Віктора Главічки.
Таке рішення ухвалили, бо водії громадського транспорту нині щовечора змушені стояти в черзі за пальним. Відтак, виникають труднощі з дотриманням графіку.
Зі слів Віктора Главічки, зараз у Луцьку щодня виїжджають на маршрути приблизно 90 автобусів та 30 тролейбусів. За день міський громадський транспорт обслуговує 90 тисяч пасажирів, до 24-го лютого було 120 тисяч.
"Із понеділка буде додатково запущено у вечірній час електротранспорт і довозитиме людей до 20-ї години на таких маршрутах: №1, №2, №4, №15 та №12. Це десь шість тролейбусів додасться на маршрутах. Тобто ввечері у місті працюватимуть 16 тролейбусів", – говорить начальник міського відділу транспорту.
На проблеми з доїздом у вечірній час лучани все частіше почали скаржитися на "гарячу лінію" міськради. Як розповіла працівниця ЦНАПу Алла Агрипініна, В березні жителі міста скаржилися на відсутність громадського транспорту 43 рази. в квітні в ЦНАПі опрацювали 68 таких дзвінків. в травні – 34.
"Бачимо, що зараз бізнес максимально відновлює свою роботу, почали довше працювати магазини. Відповідно перенесли й комендантську годину, є необхідність саме у вечірні години добратися додому з роботи", – зазначила Алла Агрипініна.
Про ситуацію з доїздом у місті Суспільне розпитало лучан, водіїв та гостей міста.
Поспілкуватися з перевізниками, які обслуговують маршрути в місті, Суспільному не вдалося. Зі слів начальниці управління інформаційної роботи Луцькради Зої Балюк, вони відмовилися коментувати ситуацію і на її прохання. Поговорити про недотримання графіків руху тролейбусів Суспільне намагалося і з виконувачем обов’язків керівника Луцького підприємства електротранспорту Анатолієм Миронюком. Коментувати ситуацію він теж відмовився.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова начальника відділу транспорту міськради Віктора Главічки.
Таке рішення ухвалили, бо водії громадського транспорту нині щовечора змушені стояти в черзі за пальним. Відтак, виникають труднощі з дотриманням графіку.
Зі слів Віктора Главічки, зараз у Луцьку щодня виїжджають на маршрути приблизно 90 автобусів та 30 тролейбусів. За день міський громадський транспорт обслуговує 90 тисяч пасажирів, до 24-го лютого було 120 тисяч.
"Із понеділка буде додатково запущено у вечірній час електротранспорт і довозитиме людей до 20-ї години на таких маршрутах: №1, №2, №4, №15 та №12. Це десь шість тролейбусів додасться на маршрутах. Тобто ввечері у місті працюватимуть 16 тролейбусів", – говорить начальник міського відділу транспорту.
На проблеми з доїздом у вечірній час лучани все частіше почали скаржитися на "гарячу лінію" міськради. Як розповіла працівниця ЦНАПу Алла Агрипініна, В березні жителі міста скаржилися на відсутність громадського транспорту 43 рази. в квітні в ЦНАПі опрацювали 68 таких дзвінків. в травні – 34.
"Бачимо, що зараз бізнес максимально відновлює свою роботу, почали довше працювати магазини. Відповідно перенесли й комендантську годину, є необхідність саме у вечірні години добратися додому з роботи", – зазначила Алла Агрипініна.
Про ситуацію з доїздом у місті Суспільне розпитало лучан, водіїв та гостей міста.
Поспілкуватися з перевізниками, які обслуговують маршрути в місті, Суспільному не вдалося. Зі слів начальниці управління інформаційної роботи Луцькради Зої Балюк, вони відмовилися коментувати ситуацію і на її прохання. Поговорити про недотримання графіків руху тролейбусів Суспільне намагалося і з виконувачем обов’язків керівника Луцького підприємства електротранспорту Анатолієм Миронюком. Коментувати ситуацію він теж відмовився.
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