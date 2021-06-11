Очільник УАФ Павелко побував на Волині. ФОТО

Очільник УАФ Павелко побував на Волині. ФОТО
Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко з робочим візитом побував на Волині.

Спільна зустріч начальника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, голови обласної ради Григорія Недопада та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка відбулась сьогодні, 20 травня 2022 року, у стінах головної адмінбудівлі краю, - повідомляють у Волинській ОДА.

Також в зустрічі взяв участь президент асоціації футболу Волині Віталій Кварцяний.

Говорили про шляхи підтримки спорту регіону та країни загалом в умовах воєнного стану та відновлення його роботи задля підтримки наших Захисників. Наразі є багато проблемних питань, але заради перемоги подолаємо все.

Загалом, як відзначив Юрій Погуляйко, у Волинській області досить потужна база для розвитку футболу. Є багато гарних наставників, перспективних гравців та матеріально-технічна база. Усе це сьогодні планують представити гостям.

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Теги: УАФ, Волинь, Андрій Павелко
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