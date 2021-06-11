Очільник УАФ Павелко побував на Волині. ФОТО

Президент Асоціації футболу Україниз робочим візитом побував на Волині.Спільна зустріч начальника обласної військової адміністрації, голови обласної радита президента Української асоціації футболу Андрія Павелка відбулась сьогодні, 20 травня 2022 року, у стінах головної адмінбудівлі краю, - повідомляють у Волинській ОДА.Також в зустрічі взяв участь президент асоціації футболу ВолиніГоворили про шляхи підтримки спорту регіону та країни загалом в умовах воєнного стану та відновлення його роботи задля підтримки наших Захисників. Наразі є багато проблемних питань, але заради перемоги подолаємо все.Загалом, як відзначив Юрій Погуляйко, у Волинській області досить потужна база для розвитку футболу. Є багато гарних наставників, перспективних гравців та матеріально-технічна база. Усе це сьогодні планують представити гостям.