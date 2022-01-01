Зеленський запропонував країнам-партнерам договір про конфіскацію грошей і майна РФ

Зеленський запропонував країнам-партнерам договір про конфіскацію грошей і майна РФ
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українського народу підбив підсумки 86-го дня війни.

Володимир Зеленський розповів про удари рашистів по Одеській, Полтавській, Харківській, Житомирській областях.

За словами президента, все, що накоїли росіяни з 24 лютого в Україні потребує справедливої відповіді. По-перше це звільнення окупованих територій, по-друге - притягнення до відповідальності усіх російських злочинців, по-третє - компенсація Росії всього, що вона зруйнувала в Україні.

"Російські гроші у якості компенсації мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали. Звісно Росія не визнає навіть того, що вона є агресором", - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, зло повинен знати, що воно буде покаране.

«Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат. На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію. Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби й кожного снаряду, які вона випустила по Україні», - сказав Зеленський.

Він запропонував іноземним державам-партнерам стати засновниками фонду відшкодування Росією збитків Україні і учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає звернення фізичних та юридичних осіб.

"Агресор має відчути, що війна має принести збитки тому, хто пішов з нею до сусіда", - сказав Володимир Зеленський.

Також глава держави подякував українцям, які не припиняють боротися з окупацією, особливо людям з тимчасово окупованих територій. Володимир Зеленський відзначив рятувальників, які вийшли на протест в окупованому Енергодарі.



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Теги: Зеленський, війна, Європа
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