Добрі новини від ВолиньPost за 20 травня

подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку добрих новин, які ви могли пропустити.Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів. На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceXіз 3,5% голосів. Прем'єр-міністр Великої Британіїпосів третє місце із 3,4% голосів.Президент СШАвітає схвалення Сенатом виділити Україні 40 млрд дол. допомоги та оголосив про додатковий пакет військової допомоги. Зокрема США передадуть на поле бою українським захисникам додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яка вже ефективно використовується ЗСУ.Подарували оркам квиток на концерт Кобзона. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:особового складу близько 28 700 (+200) осіб,танків ‒ 1 263 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,артилерійських систем – 596 (+1) од,РСЗВ – 200 (+1) од,засобів ППО – 93 (+0) од,літаків – 204 (+1) од,гелікоптерів – 168 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,крилатих ракет – 103 (+0) од,кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,спеціальної техніки – 43 (+0).Коханню є місце всюди. Таїнство шлюбу ув’язненого та його нареченої звершив голова пенітенціарної служби єпархії протоієрейСпочатку пара приступила до сповіді та причастя. Опісля він благословив їх на спільне сімейне життя.