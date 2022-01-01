Добрі новини від ВолиньPost за 20 травня
20 травень, 23:32
На жаль, в країні досі триває жорстока війна. І хоч повітряних тривог та негативних новин позбутися не вийде, то фокусуватися лише на добрих звістках – цілком реально. А позитивних інфоприводів вистачає щодня. Тож підтримуємо бойовий дух і козацький драйв, аби незабаром святкувати перемогу!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку добрих новин, які ви могли пропустити.
П'ятниця, 20 травня
Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time
Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів. На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.
Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден вітає схвалення Сенатом виділити Україні 40 млрд дол. допомоги та оголосив про додатковий пакет військової допомоги. Зокрема США передадуть на поле бою українським захисникам додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яка вже ефективно використовується ЗСУ.
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Подарували оркам квиток на концерт Кобзона. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:
особового складу близько 28 700 (+200) осіб,
танків ‒ 1 263 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,
артилерійських систем – 596 (+1) од,
РСЗВ – 200 (+1) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 204 (+1) од,
гелікоптерів – 168 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,
крилатих ракет – 103 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Уперше у Луцькому СІЗО провели вінчання
Коханню є місце всюди. Таїнство шлюбу ув’язненого та його нареченої звершив голова пенітенціарної служби єпархії протоієрей Андрій Мовчанюк. Спочатку пара приступила до сповіді та причастя. Опісля він благословив їх на спільне сімейне життя.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку добрих новин, які ви могли пропустити.
П'ятниця, 20 травня
Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time
Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів. На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.
Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден вітає схвалення Сенатом виділити Україні 40 млрд дол. допомоги та оголосив про додатковий пакет військової допомоги. Зокрема США передадуть на поле бою українським захисникам додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яка вже ефективно використовується ЗСУ.
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Подарували оркам квиток на концерт Кобзона. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:
особового складу близько 28 700 (+200) осіб,
танків ‒ 1 263 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,
артилерійських систем – 596 (+1) од,
РСЗВ – 200 (+1) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 204 (+1) од,
гелікоптерів – 168 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,
крилатих ракет – 103 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Уперше у Луцькому СІЗО провели вінчання
Коханню є місце всюди. Таїнство шлюбу ув’язненого та його нареченої звершив голова пенітенціарної служби єпархії протоієрей Андрій Мовчанюк. Спочатку пара приступила до сповіді та причастя. Опісля він благословив їх на спільне сімейне життя.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Львівський апеляційний суд залишив Медведчука під вартою
Сьогодні, 00:15
21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 20 травня
20 травень, 23:32
Зеленський запропонував країнам-партнерам договір про конфіскацію грошей і майна РФ
20 травень, 22:54
У Луцьку їздитимуть додаткові тролейбуси. ВІДЕО
20 травень, 22:09
Медіа