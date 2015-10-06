Львівський апеляційний суд залишив Медведчука під вартою

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медвечуку, який підозрюється у державній зраді.Про це повідомили у Львівському апеляційному суді.Апеляційна скарга адвокатів Віктора Медведчука на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 квітня 2022 року щодо тримання під вартою розглянули 20 травня у режимі відеоконференції.Відповідно до матеріалів справи обвинувачений підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; державна зрада; створення терористичної групи чи терористичної організації) та застосовано щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилась з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін. Зокрема, строк тримання під вартою обвинуваченого рахувати з часу фактичного затримання о 18 год 15 хвилин 12 квітня 2022 року.