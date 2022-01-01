Помер автор популярної пісні про Волинь
Сьогодні, 01:17
Відійшов у вічність український бард, поет, драматург та автор популярної пісні "Волинь".
Про це смерть митця повідомили у Тернопільській міській раді.
Відомий український бард, поет, драматург, член національних спілок України: театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників та Всеукраїнської музичної спілки, громадсько-політичний діяч, депутат Тернопільської міської ради Олександр Смик відійшов у вічність 18 травня.
Вже під час відкритої навали московських варварів на Україну, Олександр Іванович очолив свій фронт боротьби з ворогом – «Духовний фронт». Його вірші та твори підтримували наших воїнів, волонтерів та тих, хто працював у тилу. Він зміцнював нашу віру у перемогу над ворогом. Останній вірш з рубрики «Духовний фронт» він виклав у мережу за кілька годин до смерті.
Пісню про Волинь, зі словами "Волинь - сто лісів, сто озер, сто доріг" виконує гурт "Чорні черешні" та Юрій Поліщук.
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Про це смерть митця повідомили у Тернопільській міській раді.
Відомий український бард, поет, драматург, член національних спілок України: театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників та Всеукраїнської музичної спілки, громадсько-політичний діяч, депутат Тернопільської міської ради Олександр Смик відійшов у вічність 18 травня.
Вже під час відкритої навали московських варварів на Україну, Олександр Іванович очолив свій фронт боротьби з ворогом – «Духовний фронт». Його вірші та твори підтримували наших воїнів, волонтерів та тих, хто працював у тилу. Він зміцнював нашу віру у перемогу над ворогом. Останній вірш з рубрики «Духовний фронт» він виклав у мережу за кілька годин до смерті.
Пісню про Волинь, зі словами "Волинь - сто лісів, сто озер, сто доріг" виконує гурт "Чорні черешні" та Юрій Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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