Помер автор популярної пісні про Волинь

Відійшов у вічність український бард, поет, драматург та автор популярної пісні "Волинь".Про це смерть митця повідомили у Тернопільській міській раді.Відомий український бард, поет, драматург, член національних спілок України: театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників та Всеукраїнської музичної спілки, громадсько-політичний діяч, депутат Тернопільської міської ради Олександр Смик відійшов у вічність 18 травня.Вже під час відкритої навали московських варварів на Україну, Олександр Іванович очолив свій фронт боротьби з ворогом – «Духовний фронт». Його вірші та твори підтримували наших воїнів, волонтерів та тих, хто працював у тилу. Він зміцнював нашу віру у перемогу над ворогом. Останній вірш з рубрики «Духовний фронт» він виклав у мережу за кілька годин до смерті.Пісню про Волинь, зі словами "Волинь - сто лісів, сто озер, сто доріг" виконує гурт "Чорні черешні" та Юрій Поліщук.