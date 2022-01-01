21 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає 65-річчя начальник управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації(на фото).Щиро вітаємо Юрія Мефодійовича та бажаємо йому щасливого життя у колі рідних під мирним українським небом! Міцного здоров'я та сил, аби довгі роки працювати на благо Волині та всієї України!Свій день народження також святкує журналістка. Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!Також вітаємо іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.