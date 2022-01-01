21 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає 65-річчя начальник управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко (на фото).
Щиро вітаємо Юрія Мефодійовича та бажаємо йому щасливого життя у колі рідних під мирним українським небом! Міцного здоров'я та сил, аби довгі роки працювати на благо Волині та всієї України!
Свій день народження також святкує журналістка Еля Коротинська. Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!
Також вітаємо іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
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Щиро вітаємо Юрія Мефодійовича та бажаємо йому щасливого життя у колі рідних під мирним українським небом! Міцного здоров'я та сил, аби довгі роки працювати на благо Волині та всієї України!
Свій день народження також святкує журналістка Еля Коротинська. Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!
Також вітаємо іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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