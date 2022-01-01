Зеленський розповів, що просив зброю для військової деблокади Маріуполя

Зеленський розповів, що просив зброю для військової деблокади Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський заявив, що величезну кількість разів просив у іноземних партнерів відповідну зброю, аби дійти до Маріуполя та розблокувати його військовим шляхом тоді, коли це ще було можливо.

Про це президент розповів у інтерв'ю, приуроченому до третьої річниці його інавгурації, - повідомляє 24 канал.

Щоб розблокувати Маріуполь військовим шляхом, потрібна була зброя
Чимало героїчних людей були готові зробити це, бувши на 90 відсотків впевненими, що можуть не повернутися.

Однак тоді зброї у потрібній кількості Україні не надали. Коли стало зрозуміло, що розблокувати Маріуполь військовим шляхом вже не вдасться, президент почав домовлятися про посередництво західних партнерів. З таким проханням він звертався до Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю та на перших порах Франції. На ці країни його вибір впав зокрема й через стосунки їхніх лідерів з Росією.

В інтерв'ю президент торкнувся найактуальнішої теми в контексті Маріуполя – евакуації цивільних та військових з заводу "Азовсталь" та міста загалом. За його словами, усіх цивільних, а також медиків та поранених, які були на комбінаті, вже вивезли.

Президент зауважив, що структура процедури евакуації є складною. Однак він контролює ситуацію і знає, що відбувається.

"Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх", – підсумував він.

Зеленський зауважив, що військові, які були на "Азовсталі", отримали від командування чіткий сигнал про те, що вони "мають повне право вийти і зберегти своє життя".

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Теги: Маріуполь, Азов, війна, звільнення, росія, Ганна Маляр
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