Голова ОВА повідомив, коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Луганщині

Голова ОВА повідомив, коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Луганщині
Захисники Луганщини стримують російських окупантів від подальшого просування в інші регіони України.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Задача Луганщини: стримувати ворога максимально довго. Контрнаступ може початися в червні. Луганщина нині найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони. Обстріли мирних населених пунктів орки посилили, вони продовжують дотримуватися тактики "випаленої землі", бо інакшим шляхом захопити наші території не можуть", - зазначив він.

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Теги: Луганщина, війна, ЗСУ
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