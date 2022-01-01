Голова ОВА повідомив, коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Луганщині
Сьогодні, 06:28
Захисники Луганщини стримують російських окупантів від подальшого просування в інші регіони України.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Задача Луганщини: стримувати ворога максимально довго. Контрнаступ може початися в червні. Луганщина нині найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони. Обстріли мирних населених пунктів орки посилили, вони продовжують дотримуватися тактики "випаленої землі", бо інакшим шляхом захопити наші території не можуть", - зазначив він.
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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Задача Луганщини: стримувати ворога максимально довго. Контрнаступ може початися в червні. Луганщина нині найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони. Обстріли мирних населених пунктів орки посилили, вони продовжують дотримуватися тактики "випаленої землі", бо інакшим шляхом захопити наші території не можуть", - зазначив він.
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