Скільки переселенців на Волині отримали допомогу від ООН. ВІДЕО





Про це розповіла



З її слів, проєкт, за яким здійснюються виплати переселенцям, уже протягом місяця діє на заході країни. Аби отримати гроші, внутрішньо переміщеним особам потрібно написати заяву в територіальній громаді, де вони тимчасово мешкають. На Волині це роблять переселенці у 18-ти громадах з 54-х.



"В процес уже включено більше як 35 000 громадян. Загальний фінансовий ресурс, який нам довела Організація Об’єднаних Націй – понад один мільйон доларів, що в грошовому еквіваленті на гривню буде складати понад 36 мільйонів", — говорить Оксана Гобод.



З її слів, внутрішньо переміщені українці можуть отримати соціальну допомогу від Всесвітньої Організації Об’єднаних Націй у сумі — 2 220 гривень.



Щодня у центральному відділенні "Укрпошти" соціальну допомогу від ООН отримує до півсотні переселенців, — каже керівниця Анна Місюкевич.



"Після оформлення допомоги людям приходить СМС-повідомлення з 13-значним номером і зазначеною сумою, яка їм належить до виплати. Після цього вони мають з’явитися на відділення Укрпошти та отримати цю виплату. Для цього переселенцям потрібно мати паспорт громадянина України або ІD-карту", — говорить Анна Місюкевич.



Щодня у центральному відділені "Укрпошти" соціальну допомогу від ООН отримує 50 переселенців, — говорить керівниця відділення Анна Місюкевич. Суспільне Волинь



Подружжя пенсіонерів Миколи та Галини Кучерів з Миколаєва, нині живуть у селі Княгининок Луцької територіальної громади. У громаді подали заявку на отримання соціальної допомоги, — говорить Галина Кучер. Через тиждень прийшло повідомлення на телефон про те, що можна отримати гроші у відділенні "Укрпошти".



Крім програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН, внутрішньо переміщені особи зараз отримують допомогу з інших джерел. Наразі, зі слів Оксани Гобод, Міністерство соціальної політики акумулює всі фонди централізовано, щоб охопити всіх громадян, які потребують допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині наразі 16 тисяч вимушено переміщених українців із регіонів, де тривають бойові дії, отримали соціальну допомогу від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй у відділеннях "Укрпошти".Про це розповіла Суспільному директорка департаменту соціального захисту населення Волинської військово-цивільної адміністрації Оксана Гобод.З її слів, проєкт, за яким здійснюються виплати переселенцям, уже протягом місяця діє на заході країни. Аби отримати гроші, внутрішньо переміщеним особам потрібно написати заяву в територіальній громаді, де вони тимчасово мешкають. На Волині це роблять переселенці у 18-ти громадах з 54-х."В процес уже включено більше як 35 000 громадян. Загальний фінансовий ресурс, який нам довела Організація Об’єднаних Націй – понад один мільйон доларів, що в грошовому еквіваленті на гривню буде складати понад 36 мільйонів", — говорить Оксана Гобод.З її слів, внутрішньо переміщені українці можуть отримати соціальну допомогу від Всесвітньої Організації Об’єднаних Націй у сумі — 2 220 гривень.Щодня у центральному відділенні "Укрпошти" соціальну допомогу від ООН отримує до півсотні переселенців, — каже керівниця Анна Місюкевич."Після оформлення допомоги людям приходить СМС-повідомлення з 13-значним номером і зазначеною сумою, яка їм належить до виплати. Після цього вони мають з’явитися на відділення Укрпошти та отримати цю виплату. Для цього переселенцям потрібно мати паспорт громадянина України або ІD-карту", — говорить Анна Місюкевич.Щодня у центральному відділені "Укрпошти" соціальну допомогу від ООН отримує 50 переселенців, — говорить керівниця відділення Анна Місюкевич. Суспільне ВолиньПодружжя пенсіонерів Миколи та Галини Кучерів з Миколаєва, нині живуть у селі Княгининок Луцької територіальної громади. У громаді подали заявку на отримання соціальної допомоги, — говорить Галина Кучер. Через тиждень прийшло повідомлення на телефон про те, що можна отримати гроші у відділенні "Укрпошти".Крім програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН, внутрішньо переміщені особи зараз отримують допомогу з інших джерел. Наразі, зі слів Оксани Гобод, Міністерство соціальної політики акумулює всі фонди централізовано, щоб охопити всіх громадян, які потребують допомоги.

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