У ЗМІ назвали ім’я жінки з Волині, яку затримали через агітацію «руского міра»





Про це Інформаційному агентству



Нагадаємо, співробітники СБУ встановили, що мешканка міста Камінь-Каширський Волинської області після 24 лютого систематично поширювала у соціальних мережах матеріали щодо заперечення збройної агресії РФ проти України, а також закликала до фізичного знищення керівництва нашої держави та агітувала за «рускій мір». Їй повідомили про підозру та взяли під варту.



За інформацією джерел, нею виявилася Валентина Приймак з Каменя-Каширського. Її фейсбук-сторінка просто кишить «викривальними матеріалами». Серед них – інтерв’ю втікача, колишнього прем’єр-міністра уряду Януковича Миколи Азарова, пропагандистські ролики російських каналів та псевдостатті про теорії змови.



Жінка не просто поширювала ці матеріали, а й звинувачувала у війні чинну владу. Мовляв, президент Зеленський не хоче домовлятися про мир, натомість просить зброї. Більше того, на її думку, ця війна – договірна.



«Війна 2022 року була спланованна нинішнім режимом зеленського . План - напад на Донецьку, Луганську області , руйнування інфраструктури та знищення народу! Ці факти достовірні, є документи: прикази з підписами, план дій… Ця війна - договірна . Щоб відвести підозру від себе , і стати героєм. Зеленський узгодив з путіним першим напасти на Україну . Так розпочали повномаштабну кровопролитну війну в Україні. Так знищують український народ та бомблять, розвалюють все, що було побудованно не одним поколінням . Україну перетворюють на руїни ...» – йдеться в одному з дописів, цитату з якого подаємо без редагування.







Серед відео, які є на сторінці у жінки, фігурують «викривальні» матеріали про начебто «звірства» полку «Азов» та ЗСУ.



Усі – з російських пропагандистських каналів. Приміром, до відео з назвою «Жители Мариуполя о зверствах «Азова» жінка пише: «МАРІУПОЛЬ – ХТО САМЕ ?!!! ВБИВАЄ ЖИТЕЛІВ МАРІУПОЛЯ ??!!! НАГОРОДА зеленського за знищення українського народа ...»



«Кат зеленський вбиває , замовляє вбивства людей - є реальна загроза моєму життю ... зеленський НЕ хоче миру !!!!!!!Він просить і вимагає зброю , зброю - бомби , літаки - щоб залити кров'ю Україну...» – йдеться в одному з постів волинянки.



Крім того, на сторінці жінки – чимало антивакцинаторських постів про «експерименти» на людях, генетичну модифікацію, кінець світу та купа іншого «промовистого контенту».



Як відомо, жінці повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка, яку затримала Служба безпеки України за поширення ворожої пропаганди у фейсбуці, звинувачувала у війні президента Зеленського і поширювала відео російських пропагандистів про «звірства» українських військових. А ще вона – прихильниця теорій змови і руху антивакцинаторів.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Нагадаємо, співробітники СБУ встановили, що мешканка міста Камінь-Каширський Волинської області після 24 лютого, а також закликала до фізичного знищення керівництва нашої держави та агітувала за «рускій мір». Їй повідомили про підозру та взяли під варту.За інформацією джерел, нею виявиласяз Каменя-Каширського. Її фейсбук-сторінка просто кишить «викривальними матеріалами». Серед них – інтерв’ю втікача, колишнього прем’єр-міністра уряду Януковича, пропагандистські ролики російських каналів та псевдостатті про теорії змови.Жінка не просто поширювала ці матеріали, а й звинувачувала у війні чинну владу. Мовляв, президент Зеленський не хоче домовлятися про мир, натомість просить зброї. Більше того, на її думку, ця війна – договірна.«Війна 2022 року була спланованна нинішнім режимом зеленського . План - напад на Донецьку, Луганську області , руйнування інфраструктури та знищення народу! Ці факти достовірні, є документи: прикази з підписами, план дій… Ця війна - договірна . Щоб відвести підозру від себе , і стати героєм. Зеленський узгодив з путіним першим напасти на Україну . Так розпочали повномаштабну кровопролитну війну в Україні. Так знищують український народ та бомблять, розвалюють все, що було побудованно не одним поколінням . Україну перетворюють на руїни ...» – йдеться в одному з дописів, цитату з якого подаємо без редагування.Серед відео, які є на сторінці у жінки, фігурують «викривальні» матеріали про начебто «звірства» полку «Азов» та ЗСУ.Усі – з російських пропагандистських каналів. Приміром, до відео з назвою «Жители Мариуполя о зверствах «Азова» жінка пише: «МАРІУПОЛЬ – ХТО САМЕ ?!!! ВБИВАЄ ЖИТЕЛІВ МАРІУПОЛЯ ??!!! НАГОРОДА зеленського за знищення українського народа ...»«Кат зеленський вбиває , замовляє вбивства людей - є реальна загроза моєму життю ... зеленський НЕ хоче миру !!!!!!!Він просить і вимагає зброю , зброю - бомби , літаки - щоб залити кров'ю Україну...» – йдеться в одному з постів волинянки.Крім того, на сторінці жінки – чимало антивакцинаторських постів про «експерименти» на людях, генетичну модифікацію, кінець світу та купа іншого «промовистого контенту».Як відомо, жінці повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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