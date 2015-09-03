У Луцьку тимчасово змінюють графік руху тролейбуси №4 і 4а: не їхатимуть до залізничного вокзалу

У Луцьку тимчасово змінюють графік руху тролейбуси №4 і 4а: не їхатимуть до залізничного вокзалу
Змінили маршрут руху тролейбусів № 4 та 4а «Залізничний вокзал - Вересневе».

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Транспорт змінює маршрут у зв’язку з аварійною ситуацією.

Інформують, що до завершення ремонтних робіт на мережі тролейбуси за цими маршрутами не заїзджатимуть на Залізничний вокзал, а курсуватимуть лише до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.


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Теги: тролейбуси, маршрут
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У Луцьку тимчасово змінюють графік руху тролейбуси №4 і 4а: не їхатимуть до залізничного вокзалу
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