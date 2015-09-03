У Луцьку тимчасово змінюють графік руху тролейбуси №4 і 4а: не їхатимуть до залізничного вокзалу





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Транспорт змінює маршрут у зв’язку з аварійною ситуацією.



Інформують, що до завершення ремонтних робіт на мережі тролейбуси за цими маршрутами не заїзджатимуть на Залізничний вокзал, а курсуватимуть лише до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Змінили маршрут руху тролейбусів № 4 та 4а «Залізничний вокзал - Вересневе».Про це повідомляє Луцька міська рада.Транспорт змінює маршрут у зв’язку з аварійною ситуацією.Інформують, що до завершення ремонтних робіт на мережі тролейбуси за цими маршрутами не заїзджатимуть на Залізничний вокзал, а курсуватимуть лише до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

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