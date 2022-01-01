ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 1278 (+15) од,

– бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,

– артилерійських систем – 596 (+0) од,

– РСЗВ - 201 (+1) од,

– засоби ППО - 93 (+0) од,

– літаків – 204 (+0) од,

– гелікоптерів – 169 (+1) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),

– крилаті ракети - 104 (+1),

– кораблі /катери - 13 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,

– спеціальна техніка - 43 (+0).



Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 28850 солдатів.Про це повідомляє Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:– особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1278 (+15) од,– бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,– артилерійських систем – 596 (+0) од,– РСЗВ - 201 (+1) од,– засоби ППО - 93 (+0) од,– літаків – 204 (+0) од,– гелікоптерів – 169 (+1) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),– крилаті ракети - 104 (+1),– кораблі /катери - 13 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,– спеціальна техніка - 43 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.Дані уточнюються.

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