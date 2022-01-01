ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів
Сьогодні, 10:55
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 28850 солдатів.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1278 (+15) од,
– бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,
– артилерійських систем – 596 (+0) од,
– РСЗВ - 201 (+1) од,
– засоби ППО - 93 (+0) од,
– літаків – 204 (+0) од,
– гелікоптерів – 169 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),
– крилаті ракети - 104 (+1),
– кораблі /катери - 13 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,
– спеціальна техніка - 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1278 (+15) од,
– бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,
– артилерійських систем – 596 (+0) од,
– РСЗВ - 201 (+1) од,
– засоби ППО - 93 (+0) од,
– літаків – 204 (+0) од,
– гелікоптерів – 169 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),
– крилаті ракети - 104 (+1),
– кораблі /катери - 13 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,
– спеціальна техніка - 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.
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