Зеленський підтвердив, що бійців з «Азовсталі» мають обміняти

Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь", мають бути звільнені за процедурою обміну.



Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, повідомляє



Пряма мова: "Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі"...



Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну.



На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення (захисників) і підготовки до діалогу, до обміну тощо...



Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із партнерами, які брали на себе відповідальність".



Зеленський зазначив, що "десятки-сотні разів" просив лідерів інших держав надати зброю для деблокади Маріуполя та його захисників. Але врешті-решт довелося покладатися на дипломатію, бо військовим шляхом розблокувати було неможливо.



Президент наголосив, що домовлялися про розблокування західні партнери. Він особисто просив лідерів Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю, Франції вплинули на президента Росії Володимира Путіна.



Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь", мають бути звільнені за процедурою обміну.Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, повідомляє Українська Правда Пряма мова: "Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі"...Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну.На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення (захисників) і підготовки до діалогу, до обміну тощо...Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із партнерами, які брали на себе відповідальність".Зеленський зазначив, що "десятки-сотні разів" просив лідерів інших держав надати зброю для деблокади Маріуполя та його захисників. Але врешті-решт довелося покладатися на дипломатію, бо військовим шляхом розблокувати було неможливо.Президент наголосив, що домовлялися про розблокування західні партнери. Він особисто просив лідерів Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю, Франції вплинули на президента Росії Володимира Путіна.Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя . До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених . Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

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