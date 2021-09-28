На Волині у ДТП загинула людина

На Волині у ДТП загинула людина
У Володимир-Волинському районі внаслідок ДТП загинула пішохідка. Автопригода трапилася сьогодні, 21 травня, вранці на автодорозі у селі Затурці.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що 59-річний житель Запоріжжя, керуючи автомобілем Ford, на смерть збив пішохідку, 59-річну місцеву жительку. Жінка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.

Наразі обставини трагедії з’ясовує поліція.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.



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Теги: аварія, загибель, Затурці
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