На Волині у ДТП загинула людина





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що 59-річний житель Запоріжжя, керуючи автомобілем Ford, на смерть збив пішохідку, 59-річну місцеву жительку. Жінка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.



Наразі обставини трагедії з’ясовує поліція.



Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимир-Волинському районі внаслідок ДТП загинула пішохідка. Автопригода трапилася сьогодні, 21 травня, вранці на автодорозі у селі Затурці.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що 59-річний житель Запоріжжя, керуючи автомобілем Ford, на смерть збив пішохідку, 59-річну місцеву жительку. Жінка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.Наразі обставини трагедії з’ясовує поліція.Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

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