На завтра по всій Україні оголосили штормове попередження

На завтра по всій Україні оголосили штормове попередження
На неділю, 22 травня, по всій Україні оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, по всій країні очікується сильний вітер, швидкість поривів якого сягатиме 15-20 м/с.

"22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: штормове попередження, погода, вітер
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