На завтра по всій Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 13:27
На неділю, 22 травня, по всій Україні оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, по всій країні очікується сильний вітер, швидкість поривів якого сягатиме 15-20 м/с.
"22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.
Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, по всій країні очікується сильний вітер, швидкість поривів якого сягатиме 15-20 м/с.
"22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.
Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
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