На завтра по всій Україні оголосили штормове попередження





Про це повідомляє Укргідрометцентр.



За даними синоптиків, по всій країні очікується сильний вітер, швидкість поривів якого сягатиме 15-20 м/с.



"22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.



Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На неділю, 22 травня, по всій Україні оголосили штормове попередження.Про це повідомляє Укргідрометцентр.За даними синоптиків, по всій країні очікується сильний вітер, швидкість поривів якого сягатиме 15-20 м/с."22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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