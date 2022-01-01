Зеленський призначив нового очільника Київської ОВА
Сьогодні, 14:50
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади голови Київської обласної державної адміністрації та призначив Олексія Кулебу.
Про це йдеться в указах №352/2022 та №353/2022 від 21 травня, оприлюднених на сайті глави держави та у повідомленні на цьому ж сайті.
У повідомленні ОП зазначили, що з використанням військового досвіду роботи Павлюка в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії.
Під час головування Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону.
Мотиви ж звільнення та повернення на цю посаду Кулеби, який очолював область з лютого по середину березня 2022 року, не вказані.
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Про це йдеться в указах №352/2022 та №353/2022 від 21 травня, оприлюднених на сайті глави держави та у повідомленні на цьому ж сайті.
У повідомленні ОП зазначили, що з використанням військового досвіду роботи Павлюка в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії.
Під час головування Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону.
Мотиви ж звільнення та повернення на цю посаду Кулеби, який очолював область з лютого по середину березня 2022 року, не вказані.
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