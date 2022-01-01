Шестеро людей травмовані через ракетний удар по Рівненщині. ПОДРОБИЦІ
Сьогодні, 15:48
На щастя, внаслідок ракетного удару по Рівненщині 21 травня ніхто не загинув. Але шестеро людей травмовані.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своїх соцмережах.
За його словами, він особисто виїхав на місце події. Оскільки йдеться про об’єкт військової інфраструктури, деталі щодо ушкоджень та інше розголошувати немає можливості.
Очільник ОВА розповів, що загиблих немає, але шестеро людей отримали ушкодження. Всім надали медичну допомогу. Стан постраждалих стабільний.
«Закликаю жителів Рівненщини утриматися від масових заходів впродовж наступних 24 годин. Є загроза повторних ракетних ударів», – сказав Коваль.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своїх соцмережах.
За його словами, він особисто виїхав на місце події. Оскільки йдеться про об’єкт військової інфраструктури, деталі щодо ушкоджень та інше розголошувати немає можливості.
Очільник ОВА розповів, що загиблих немає, але шестеро людей отримали ушкодження. Всім надали медичну допомогу. Стан постраждалих стабільний.
«Закликаю жителів Рівненщини утриматися від масових заходів впродовж наступних 24 годин. Є загроза повторних ракетних ударів», – сказав Коваль.
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