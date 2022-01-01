«Останній день на «Азовсталі»: український боєць зняв фільм-прощання. ВІДЕО

Дмитро Козацький з позивним "Орест" створив короткий фільм-прощання про останній день на "Азовсталі".



Боєць зафільмував життя на розтрощеному меткомбінаті за день до того, як військових вивели на тимчасово окуповані території для майбутнього обміну.



Фільм-прощання опублікувало об'єднання BABYLON'13 на YouTube.



"Орест, голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя.



Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", – пише BABYLON'13.







Це відео увійшло у їхній цикл фільмів "Фортеця Маріуполь", побудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні на "Азовсталі".



Раніше Дмитро Козацький, якого називали "очима Азовсталі", ділився неймовірними фото захисників Маріуполя.



Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліціянти захищали Маріуполь майже 3 місяці.



Сім’ї оборонців просили провести процедуру екстракшн – евакуацію на територію третьої сторони.



У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, а командирам підрозділів віддали наказ зберегти життя особового складу.



16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова пресслужби полку "Азов"з позивним "Орест" створив короткий фільм-прощання про останній день на "Азовсталі".Боєць зафільмував життя на розтрощеному меткомбінаті за день до того, як військових вивели на тимчасово окуповані території для майбутнього обміну.Фільм-прощання опублікувало об'єднання BABYLON'13 на YouTube."Орест, голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя.Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", – пише BABYLON'13.Це відео увійшло у їхній цикл фільмів "Фортеця Маріуполь", побудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні на "Азовсталі".Раніше Дмитро Козацький, якого називали "очима Азовсталі", ділився неймовірними фото захисників Маріуполя.Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліціянти захищали Маріуполь майже 3 місяці.Сім’ї оборонців просили провести процедуру екстракшн – евакуацію на територію третьої сторони.У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, а командирам підрозділів віддали наказ зберегти життя особового складу.16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя . До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених . Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

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