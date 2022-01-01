«Останній день на «Азовсталі»: український боєць зняв фільм-прощання. ВІДЕО
Сьогодні, 16:21
Голова пресслужби полку "Азов" Дмитро Козацький з позивним "Орест" створив короткий фільм-прощання про останній день на "Азовсталі".
Боєць зафільмував життя на розтрощеному меткомбінаті за день до того, як військових вивели на тимчасово окуповані території для майбутнього обміну.
Фільм-прощання опублікувало об'єднання BABYLON'13 на YouTube.
"Орест, голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя.
Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", – пише BABYLON'13.
Це відео увійшло у їхній цикл фільмів "Фортеця Маріуполь", побудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні на "Азовсталі".
Раніше Дмитро Козацький, якого називали "очима Азовсталі", ділився неймовірними фото захисників Маріуполя.
Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліціянти захищали Маріуполь майже 3 місяці.
Сім’ї оборонців просили провести процедуру екстракшн – евакуацію на територію третьої сторони.
У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, а командирам підрозділів віддали наказ зберегти життя особового складу.
16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.
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Боєць зафільмував життя на розтрощеному меткомбінаті за день до того, як військових вивели на тимчасово окуповані території для майбутнього обміну.
Фільм-прощання опублікувало об'єднання BABYLON'13 на YouTube.
"Орест, голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя.
Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", – пише BABYLON'13.
Це відео увійшло у їхній цикл фільмів "Фортеця Маріуполь", побудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні на "Азовсталі".
Раніше Дмитро Козацький, якого називали "очима Азовсталі", ділився неймовірними фото захисників Маріуполя.
Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліціянти захищали Маріуполь майже 3 місяці.
Сім’ї оборонців просили провести процедуру екстракшн – евакуацію на територію третьої сторони.
У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, а командирам підрозділів віддали наказ зберегти життя особового складу.
16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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