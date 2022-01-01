Росія розганяє фейки про плани Польщі щодо України, – РНБО

Росія розганяє фейки про плани Польщі щодо України, – РНБО
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України розповів про фейки Росії, у яких йдеться, що Польща має підступний намір перейти на бік РФ та захопити західну частину України.

Про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

"Роспропаганда поширює фейк, що Польща має підступний намір перейти на бік Росії та захопити західну частину України. Відео з таким меседжем поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка. Також він стверджує, що після окупації частини Заходу України Польща розпочне денацифікацію українського населення", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД зазначають, що меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни РФ проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною. Всі повідомлення з таким меседжем базуються лише на особистій думці автора та підтверджуються заздалегідь сфальсифікованими "фактами".

Натомість 20 травня 2022 Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності. Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною.

Раніше у Російській Федерації закликали поставити Польщу на перше місце в черзі на "денацифікацію" після України. Це реакція на нещодавні заяви прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького про ідеологію "русского миру".

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Теги: Польща, Україна, РНБО, фейк
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