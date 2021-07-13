Покинув бізнес в Польщі і поїхав боронити Україну: історія бійця волинської бригади

Степан зараз служить у 14-ій окремій механізованій бригаді імені Романа Великого. Ще донедавна він мав свій бізнес у Польщі. Але з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну вирішив повертатися додому і боронити країну.



Історію солдата



Степану 24 роки та до 24 лютого він жодного разу не тримав в руках зброю. Проте вже 25 лютого він був у військовій частині. А 1 березня – на фронтових позиціях на Київщині.



"Страшно було тільки під час першого обстрілу, під час першого бою. З кожним наступним відбувається звикання, і згодом ти вже просто робиш те, що маєш робити на війні", — говорить військовослужбовець.



Чолові каже: не ми вибирали війну, війна вибрала нас. Тому він перестав виношувати плани розбудови власного бізнесу у Польщі, а за рекордно короткі строки опанував військову справу.



"Ми розуміємо, що в нас тільки один шлях – Перемога. Ми знаємо, для чого ми тут. Ми знаємо, за кого і за що ми воюємо. Ми не збираємося перевертати світ. Але ми знищимо кожного, хто несе смерть в Україну", — говорить Степан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьзараз служить у 14-ій окремій механізованій бригаді імені Романа Великого. Ще донедавна він мав свій бізнес у Польщі. Але з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну вирішив повертатися додому і боронити країну.Історію солдата розповіли на сторінці бригади у фейсбуці.Степану 24 роки та до 24 лютого він жодного разу не тримав в руках зброю. Проте вже 25 лютого він був у військовій частині. А 1 березня – на фронтових позиціях на Київщині."Страшно було тільки під час першого обстрілу, під час першого бою. З кожним наступним відбувається звикання, і згодом ти вже просто робиш те, що маєш робити на війні", — говорить військовослужбовець.Чолові каже: не ми вибирали війну, війна вибрала нас. Тому він перестав виношувати плани розбудови власного бізнесу у Польщі, а за рекордно короткі строки опанував військову справу."Ми розуміємо, що в нас тільки один шлях – Перемога. Ми знаємо, для чого ми тут. Ми знаємо, за кого і за що ми воюємо. Ми не збираємося перевертати світ. Але ми знищимо кожного, хто несе смерть в Україну", — говорить Степан.

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