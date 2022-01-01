Колишній полонений український боєць відсудив мільйон у Росії

Володимир Фоміцький виграв суд проти Російської Федерації – позов бійця задовольнив Довгинцівський районний суд Кривого Рогу.



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Суд вирішив стягнути з РФ та акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (колишній «Сбербанк») на користь Володимира Фоміцького один мільйон гривень компенсації моральної шкоди. Рішення суду вже набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ. Термін апеляції сплив.



Як розповів адвокат колишнього бійця Дмитро Чернеш, вони з Володимиром Фоміцьким вирішили позиватися і до держави Російської Федерації в особі її посольства в Україні, і до російського банку, який реально може виплатити кошти. Судовий розгляд тривав майже два роки.



«Тепер будем реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер цим же шляхом може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії Росії», – сказав Дмитро Чернеш.



Учасник бойових дій на Донбасі Володимир Фоміцький із Кривого Рогу – доброволець батальйону «Кривбас». Як він розповів, його взяли в полон російські силовики при виході з «Іловайського котла» 2014 року.



Він пробув у заручниках російських гібридних сил 10 днів.



Після звільнення Володимира Фоміцького визнали непридатним до військової служби.



Позов до держави-агресора він також спрямував до Європейського суду з прав людини.

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