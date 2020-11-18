Завтра, 22 травня, в Україні буде похолодання

У неділю, 22 травня, в Україні очікують похолодання.Про це повідомила синоптикиняна своїй сторінці у фейсбуці.Температура повітря протягом дня коливатиметься від +10 до +17 градусів.Трохи тепліше буде на Півдні, хоча й тут посвіжіє, +17+22 градуси.Вітер знову буде сильним, задуватиме місцями до 15-20 метрів за секунду. Північно-західний.Дощі, за словами Наталки Діденко, пройдуть повсюди, окрім південної частини України. Щоправда, переважно все ж невеликі.У Києві 22-го травня, на Миколи, буде холодно та вітряно. Часом невеликий дощ та +12 градусів."Отже, завтра одягатися треба тепліше і захищатися від сильного вітру та дощу", - написала Діденко.