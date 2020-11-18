Завтра, 22 травня, в Україні буде похолодання
Сьогодні, 20:00
У неділю, 22 травня, в Україні очікують похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Температура повітря протягом дня коливатиметься від +10 до +17 градусів.
Трохи тепліше буде на Півдні, хоча й тут посвіжіє, +17+22 градуси.
Вітер знову буде сильним, задуватиме місцями до 15-20 метрів за секунду. Північно-західний.
Дощі, за словами Наталки Діденко, пройдуть повсюди, окрім південної частини України. Щоправда, переважно все ж невеликі.
У Києві 22-го травня, на Миколи, буде холодно та вітряно. Часом невеликий дощ та +12 градусів.
"Отже, завтра одягатися треба тепліше і захищатися від сильного вітру та дощу", - написала Діденко.
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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Температура повітря протягом дня коливатиметься від +10 до +17 градусів.
Трохи тепліше буде на Півдні, хоча й тут посвіжіє, +17+22 градуси.
Вітер знову буде сильним, задуватиме місцями до 15-20 метрів за секунду. Північно-західний.
Дощі, за словами Наталки Діденко, пройдуть повсюди, окрім південної частини України. Щоправда, переважно все ж невеликі.
У Києві 22-го травня, на Миколи, буде холодно та вітряно. Часом невеликий дощ та +12 градусів.
"Отже, завтра одягатися треба тепліше і захищатися від сильного вітру та дощу", - написала Діденко.
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