Завтра, 22 травня, в Україні буде похолодання

Завтра, 22 травня, в Україні буде похолодання
У неділю, 22 травня, в Україні очікують похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від +10 до +17 градусів.

Трохи тепліше буде на Півдні, хоча й тут посвіжіє, +17+22 градуси.

Вітер знову буде сильним, задуватиме місцями до 15-20 метрів за секунду. Північно-західний.

Дощі, за словами Наталки Діденко, пройдуть повсюди, окрім південної частини України. Щоправда, переважно все ж невеликі.

У Києві 22-го травня, на Миколи, буде холодно та вітряно. Часом невеликий дощ та +12 градусів.

"Отже, завтра одягатися треба тепліше і захищатися від сильного вітру та дощу", - написала Діденко.

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Теги: погода, похолодання, Наталка Діденко
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