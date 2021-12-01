У Княгининку сталася аварія

У Княгининку сталася аварія
У селі Княгининок вранці 21 травня сталася ДТП.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій транспортного засобу ГАЗ не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, який рухався попереду та здійснював поворот ліворуч.

Внаслідок цього автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

На щастя, обійшлося без травмованих.

На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: аварія, Княгининок
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