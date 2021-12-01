У Княгининку сталася аварія





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій транспортного засобу ГАЗ не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, який рухався попереду та здійснював поворот ліворуч.



Внаслідок цього автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.



На щастя, обійшлося без травмованих.



На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Княгининок вранці 21 травня сталася ДТП.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій транспортного засобу ГАЗ не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, який рухався попереду та здійснював поворот ліворуч.Внаслідок цього автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На щастя, обійшлося без травмованих.На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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