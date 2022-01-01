Росія обстріляла ракетами Рівненщину





Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на своїх сторніках у соцмережах.



За його словами, постраждав об’єкт військової інфраструктури.



«Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби», - сказав Коваль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія 21 травня нанесла ракетний удар по території Рівненщини.Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністраціїна своїх сторніках у соцмережах.За його словами, постраждав об’єкт військової інфраструктури.«Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби», - сказав Коваль.

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