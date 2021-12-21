На Волині жінка агітувала за «рускій мір»: її взяли під варту
Сьогодні, 11:50
Волинянку, яка підтримувала російську агресію, взяли під варту.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури жительці Каменя-Каширського повідомлено про підозру у розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також таких, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст.109, ч.2 ст.436-2 КК України).
Слідчі УСБУ в області з’ясували, що жінка з часу повномасштабного вторгнення російських військ і до викриття її спецслужбою систематично поширювала у загальнодоступній соціальній мережі матеріали на підтримку російської агресії, а також агітувала за «рускій мір».
Суд, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури жительці Каменя-Каширського повідомлено про підозру у розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також таких, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст.109, ч.2 ст.436-2 КК України).
Слідчі УСБУ в області з’ясували, що жінка з часу повномасштабного вторгнення російських військ і до викриття її спецслужбою систематично поширювала у загальнодоступній соціальній мережі матеріали на підтримку російської агресії, а також агітувала за «рускій мір».
Суд, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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