На Волині жінка агітувала за «рускій мір»: її взяли під варту

Волинянку, яка підтримувала російську агресію, взяли під варту.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури жительці Каменя-Каширського повідомлено про підозру у розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також таких, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст.109, ч.2 ст.436-2 КК України).Слідчі УСБУ в області з’ясували, що жінка з часу повномасштабного вторгнення російських військ і до викриття її спецслужбою систематично поширювала у загальнодоступній соціальній мережі матеріали на підтримку російської агресії, а також агітувала за «рускій мір».Суд, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.