На Волині жінка агітувала за «рускій мір»: її взяли під варту

На Волині жінка агітувала за «рускій мір»: її взяли під варту
Волинянку, яка підтримувала російську агресію, взяли під варту.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури жительці Каменя-Каширського повідомлено про підозру у розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також таких, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст.109, ч.2 ст.436-2 КК України).

Слідчі УСБУ в області з’ясували, що жінка з часу повномасштабного вторгнення російських військ і до викриття її спецслужбою систематично поширювала у загальнодоступній соціальній мережі матеріали на підтримку російської агресії, а також агітувала за «рускій мір».

Суд, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: прокуратура, суд, агітувала за рускій мір, волинянка
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