Збували із рук в руки: у Луцьку поліцейські затримали наркоторговців

Двох зловмисників, віком 25 та 27 років, затримали у Луцьку співробітники управління боротьби з наркозлочинністю.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У них вилучили 58 розфасованих пакетиків з амфетаміном. Заборонені речовини затримані збували із рук в руки на території міста та району.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.До слова, один з правопорушників раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.Санкція ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. g