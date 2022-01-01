Збували із рук в руки: у Луцьку поліцейські затримали наркоторговців

Збували із рук в руки: у Луцьку поліцейські затримали наркоторговців
Двох зловмисників, віком 25 та 27 років, затримали у Луцьку співробітники управління боротьби з наркозлочинністю.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

У них вилучили 58 розфасованих пакетиків з амфетаміном. Заборонені речовини затримані збували із рук в руки на території міста та району.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

До слова, один з правопорушників раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.
Збували із рук в руки: у Луцьку поліцейські затримали наркоторговців

Санкція ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. g

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, наркоторговці
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