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«Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя», – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу

«Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя», – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
20 травня захисник Маріуполя Дмитро Козацький (Орест) виклав у соцмережі останнє фото з заводу "Азовсталь".

Знімок військовий опублікував у Twitter, пише LB.ua.

"Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя", – написав Орест.

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – йдеться у дописі.
«Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя», – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу

Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

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Теги: Росія, Україна, війна
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