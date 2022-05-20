«Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя», – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу

Дмитро Козацький (Орест) виклав у соцмережі останнє фото з заводу "Азовсталь".



Знімок військовий опублікував у Twitter, пише



"Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя", – написав Орест.



"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – йдеться у дописі.



Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 травня захисник Маріуполя(Орест) виклав у соцмережі останнє фото з заводу "Азовсталь".Знімок військовий опублікував у Twitter, пише LB.ua "Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя", – написав Орест."Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – йдеться у дописі.Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя . До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених . Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

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